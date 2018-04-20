В Москве проведут бесплатные лекции и занятия, посвященные IT-технологиям

Бесплатные лекции и занятия, посвященные современным информационным технологиям (IT), пройдут во все культурных центрах столицы с 23 по 28 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Всего запланировано 85 встреч. Перед посетителями выступят инженеры, научные сотрудники вузов, программисты и фотографы. В некоторых случаях для посещения потребуется пройти регистрацию на сайте культурного центра или по телефону.

Горожанам расскажут о достижениях в робототехнике и принципах работы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), научат основам программирования и познакомят с особенностями получения госуслуг через интернет.

В культурном центру «Авангард» на улице Генерала Белова 23 апреля состоится лекция об истории появления роботов. Посетители узнают и о современных автоматизированных устройствах, используемых в медицине и производстве.

В Доме культуры «Нагатино» 25 апреля пройдет интерактивное занятие, посвященное робототехнике. Его будет интересно посетить детям и подросткам, увлекающимся IT-технологиями. В Доме культуры «Восход» научат продвигать свои услуги в интернете. 23 апреля с гостями обсудят различные соцсети и специфику работы с ними.

В Доме культуры «Ново-Переделкино» 24 апреля запланирована лекция для москвичей старшего поколения о современных средствах коммуникации. Гостям объяснят, как облегчить себе жизнь с помощью гаджета, научат ориентироваться по онлайн-картам, пользоваться мобильными приложениями.

24 апреля в территориально-клубной системе «Планета» на Озерной улице состоится ликбез по пользованию порталом госуслуг. Посетителям расскажут об особенностях работы сайта и его возможностях. Интересующие вопросы можно будет задать сотруднику одного из городских центров «Мои документы».

Как технологии влияют на развитие столичной медицины и помогают человеку поддерживать здоровый образ жизни, расскажут 25 апреля в Доме культуры «Юность» на Шушенской улице. А на встрече в культурном центре «Москвич» на Волгоградском проспекте 27 апреля речь пойдет о применении технологий виртуальной реальности в современном искусстве.

Каждая лекция рассчитана на 25–100 человек в зависимости от вместительности зала в центре. Подробное расписание лекций и занятий, а также адреса культурных центров можно найти на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.