Написать код и сделать робота: чему еще научат в культурных центрах

С 23 по 28 апреля во всех столичных культурных центрах пройдут лекции и практические занятия, посвященные современным информационным технологиям (ИТ). На них горожанам расскажут о достижениях в робототехнике и о принципах работы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), научат основам программирования и познакомят с особенностями получения госуслуг через интернет. Перед посетителями выступят инженеры, научные сотрудники вузов, программисты и фотографы.

«Это будет своеобразный народный университет. Всего запланировано 85 лекций, их смогут посетить все желающие», — рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров столичного Департамента культуры.

Вход на мероприятия свободный, в некоторых случаях потребуется пройти регистрацию на сайте культурного центра или по телефону. Каждая лекция рассчитана на 25–100 человек, число участников зависит от вместительности зала в центре. Подробное расписание всех лекций и занятий можно найти на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.

Список культурных центров, адреса и контактную информацию для регистрации на лекции можно также посмотреть в специальном разделе сайта.

Так, 23 апреля на территории культурного центра «Авангард» по адресу: улица Генерала Белова, дом 18 горожане смогут послушать лекцию об истории появления на Земле роботов (начало в 18:00). Посетители узнают, какими были ранние прототипы интеллектуальных машин — механические фигуры, которые создавали в Средние века. Также на лекции расскажут о современных автоматизированных устройствах, используемых в медицине и производстве.

Интерактивное занятие, посвященное робототехнике, пройдет в Доме культуры «Нагатино» (улица Судостроительная, дом 31, корпус 1) 25 апреля (начало в 16:00). Его будет интересно посетить детям и подросткам, увлекающимся ИТ-технологиями. Юным изобретателям предстоит создать собственными руками движущиеся механизмы и разработать под них программное обеспечение на языке Scratch 2.0. Для участия в занятии потребуется пройти предварительную регистрацию на сайте культурного центра.

В Доме культуры «Восход», расположенном по адресу: улица Маршала Федоренко, дом 2, корпус 2, научат продвигать свои услуги в интернете. 23 апреля здесь с гостями обсудят социальные сети «Фейсбук», «Инстаграм» и «В контакте», специфику работы с ними и разницу их аудиторий (начало в 18:00).

Для москвичей старшего поколения в Доме культуры «Ново-Переделкино» (Боровское шоссе, дом 32) запланирована лекция о современных средствах коммуникации. Участникам занятия объяснят, как пользоваться магазинами мобильных приложений, помогут выбрать удобный мессенджер и настроить свое устройство. На встрече расскажут о том, как облегчить себе жизнь с помощью гаджета, а также научат ориентироваться по онлайн-картам, узнавать расписание движения поездов, покажут, как записаться к врачу через mos.ru или emias.info и оплачивать коммунальные услуги в режиме онлайн. Лекция состоится 24 апреля, начало в 11:00. Стоит отметить, что обучение тонкостям информационных технологий пользуется большим спросом у горожан старшего возраста. С момента старта проекта «Московское долголетие» в центрах социального обслуживания в спортивные, культурные и образовательные секции записались больше 85 тысяч человек. Самыми популярными стали занятия по профилю «информационные технологии», на втором месте — английский язык, третье занимает разнообразная физическая активность.

24 апреля в территориально-клубной системе «Планета» по адресу: Озерная улица, дом 4/9 для посетителей проведут ликбез по пользованию порталом госуслуг (начало в 18:00). На занятии расскажут об особенностях работы сайта и его возможностях. Горожане также смогут получить консультацию по любым вопросам, связанным с государственными услугами. На них ответит сотрудник одного из городских центров «Мои документы». Встреча состоится 24 апреля, начало в 18:00.

Лекция о том, как технологии влияют на развитие столичной медицины и помогают человеку поддерживать здоровый образ жизни, пройдет в Доме культуры «Юность» (улица Шушенская, дом 7) 25 апреля (начало в 16:00). Москвичи узнают, какие операции выполняет столичный робот-хирург «Да Винчи», зачем пациентам нужна электронная медкарта и в чем преимущество электронного рецепта перед рукописным.

А на встрече в культурном центре «Москвич» по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15 речь пойдет о применении технологий виртуальной реальности в современном искусстве. С посетителями обсудят особенности виртуальных экскурсий и поделятся опытом проведения VR-выставок в музеях по всему миру. Первая такая выставка прошла в столичном центре современного искусства «Марс» в 2016 году. Посетить лекцию можно будет 27 апреля (начало в 18:00).

Столичные культурные центры развиваются с учетом пожеланий горожан. Так, в феврале этого года завершилось голосование «Новое в работе культурных центров» на площадке «Активный гражданин». В нем приняли участие порядка 200 тысяч человек. Москвичи выбирали удобное время работы досуговых центров: некоторые высказались за то, чтобы они функционировали круглосуточно, другие попросили проводить меньше занятий или мероприятий в летнее время. В ходе голосования «активные граждане» предложили устанавливать в холлах и фойе культурных центров стойки для зарядки гаджетов, а также попросили обустроить специальные помещения, где можно будет играть в настольные игры. Кроме того, жители отметили, что в учреждениях не хватает стоек для обмена книгами (буккроссинга).