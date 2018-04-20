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Депутаты нарядились зайчиком и мертвецом, чтобы позвать ярославцев на субботник
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Депутаты нарядились зайчиком и мертвецом, чтобы позвать ярославцев на субботник 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
— Песни я вам уже пела, попу качала, а зайчиком ещё не была, — написала у себя на страничке в фейсбуке депутат муниципалитета Юлия Миронова и прилепила себе в приложении ушки и нос зайчика. Не просто ради забавы, говорит, а ради дела — так она позвала ярославцев на общегородской субботник, который состоится 21 апреля.
Юлия Миронова зовёт всех прибраться в городе
Пригласив, передала коллеге — депутату Дмитрию Петровскому. Тот себя ждать не заставил. Тоже снял видеообращение — почему-то в испанской маске смерти.
Жест может показаться эксцентричным, но в Ярославле начали привыкать — недавно тот же депутат Петровский топтался на айпаде в знак протеста против американских санкций.
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