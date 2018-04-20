Молодые депутаты приступили к работе

Сегодня свое первое заседание провёл новый состав Молодежной думы при Законодательном Собрании области. Напомню, молодежный парламент избирался уже в четвертый раз подряд и сегодня 38 активных молодых ребят приступили к своей работе.

Председатель Заксобрания Владимир Киселев в торжественной обстановке вручил ребятам удостоверения и поздравил молодежь с началом работы.

«Избегайте формальностей. Не бойтесь выдвигать собственные инициативы и активнее сотрудничайте с депутатами, которые всегда готовы помочь в работе. Молодежная дума — это хорошая стартовая площадка, где вы сможете не только обмениваться мнениями, делиться идеями, выявлять и решать проблемы, с которыми сталкивается ваше поколение, но и получить незаменимый опыт для дальнейшей работы в органах государственной власти», — отметил Киселев.

По традиции, новоизбранные депутаты выбрали председателя, его заместителей и ответственного секретаря. Главой Молодого парламента была переизбрана Полина Касаткина, которая возглавляла предыдущий состав.

«Молодые люди в ближайшее время намерены активно участвовать в городских, региональных и всероссийских акциях и мероприятиях. В самых ближайших планах четвертого созыва — организация и проведение Молодежного парламентского саммита ЦФО «Политический рубеж», который пройдет во Владимире 17 и 18 мая», — рассказала Касаткина.

Отмечу, что с подачи молодых депутатов взрослые парламентарии приняли закон о развитии добровольчества, повышении минимального возраста для вступления в брак с 14 до 16 лет, запрете алкоэнергетиков и веселящего газа, защите нравственности детей, а также закон о патриотическом воспитании. В настоящее время депутаты поддержали идею «младших» коллег о запрете розничной продажи несовершеннолетним вейпов.