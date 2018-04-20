Правда и мифы о возврате товаров в магазин

Какие товары не подлежат возврату, а какие можно вернуть (и, как оказалось, без чека и упаковки), узнал Sobesednik.ru

«Покупатель всегда прав!» — этот девиз мы слышим с детства. На деле же конфликты в магазинах не столь редки. Они возникают вокруг желания покупателя сдать или обменять товар.

Постановление правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» предоставляет нам полный список товаров, которые нельзя вернуть:

— Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, лекарственные препараты.

— Предметы личной гигиены.

— Парфюмерно-косметические товары.

— Текстильные товары (отпускаемые на метраж, чулочно-носочные, трикотажные бельевые, швейные изделия).

— Кабельная продукция.

— Строительные и отделочные материалы.

— Изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из полимерных материалов, в том числе для разового использования.

— Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты.

— Мебель бытовая.

— Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней.

— Автомобили и мотовелотовары, и подобная техника.

— Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки.

— Гражданское оружие, его части, патроны к нему.

— Животные и растения.

— Непериодические издания, в том числе и воспроизводимые на технических носителях.

Если же товар не входит в данный список, то при наличии паспорта и чека его можно вернуть или обменять в течение 14 дней с момента покупки, если он по каким-то причинам не подходит вам. Но только в том случае, если он не потерял потребительских свойств, товарного вида, а так же фабричных ярлыков и пломб.

Внимание! Важно помнить, что требование продавца возвращать товар в упаковке — незаконно, а наличие чека упрощает процедуру возврата, но не является обязательным. Потребитель может ссылаться на свидетельские показания.

Если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе требовать возврата денег.