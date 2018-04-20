На Среднем Урале готовят второй в мире масштабный козий проект

Свердловской области компания «УГМК-Агро» заходит с большим инвестиционным проектом в Артемовский, где на площади 2 000 га планируется построить козью ферму на 10 тысяч голов. По масштабам — это второй в мире проект после Китая , сообщает в пятницу, 20 апреля, «АиФ-Урал»

Как стало известно изданию, компания скупила в Артемовском городском округе 2000 гектаров земли, на которых уже в этом году планируют начать подготовительные работы. «В этом году на нашу территорию заходит „УГМК-Агро“. В их планах — обработка земли, закупка техники и подготовка площадей под козью ферму на 10 тысяч голов на площади 26 гектаров. По масштабам, это вторая козья ферма в мире, первая в Китае — в три раза меньше», — рассказал корреспонденту «АиФ-Урал» глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов

По его словам, ориентировочный срок полного запуска производства намечен на 2021 год. Для городского округа козья ферма УГМК создаст 200 дополнительных рабочих мест. «Известно, что там, куда заходит УГМК, наблюдается социально-экономическое партнерство. Компания уже в этом году вложила 2 млн рублей для одаренных детей, которые смогут принять участие в различных всероссийских олимпиадах и конкурсах», — добавил Андрей Самочернов.

Как ранее сообщал «АиФ-Урал», в уральском регионе Артемовский городской округ является одним из проблемных регионов с пониженным социально-экономическим развитием. Наглядно этот факт подтвердила явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта 2018 года, которая составила 57,09%. Между тем, власти округа отмечают, что за последние годы наблюдается постепенное развитие во всех сферах, в том числе и привлечении инвестиционных проектов.