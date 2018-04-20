В с. Биликтуй Усольского района Иркутской области устраняют последствия паводка 

В Усольском районе Иркутской области в связи с повышением дневных температур и выпадением осадков произошел
подъем уровня воды в реке Биликтуйка. В зоне подтопления в пониженных
рельефах местности находится 36 приусадебных участков села Биликтуй
Железнодорожного муниципального образования. Уровень воды на придомовых
территориях колеблется в районе 15-20 сантиметров. Органами местного
самоуправления проведено оповещение населения.
Для оценки ситуации и ликвидации
последствий паводка к месту были направлены оперативные группы Главного
управления и Усольского пожарно-спасательного гарнизона.
Валентин Нелюбов, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области:
«На создании дамбы путем отсыпки
песчано-гравийной смесью и обустройстве водоотводного канала работают
фронтальные погрузчики и другая тяжелая техника муниципального
образования. На случай ухудшения ситуации подготовлен пункт временного
размещения вместимостью 125 человек. В настоящий момент эвакуация
населения не требуется».
С помощью беспилотных летательных
аппаратов сотрудниками МЧС производится мониторинг обстановки.
Спасателями совместно с представителями администрации совершен обход
домов, где проживают пожилые и маломобильные граждане, для оказания
адресной помощи.