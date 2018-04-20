В с. Биликтуй Усольского района Иркутской области устраняют последствия паводка

В Усольском районе Иркутской области в связи с повышением дневных температур и выпадением осадков произошел

подъем уровня воды в реке Биликтуйка. В зоне подтопления в пониженных

рельефах местности находится 36 приусадебных участков села Биликтуй

Железнодорожного муниципального образования. Уровень воды на придомовых

территориях колеблется в районе 15-20 сантиметров. Органами местного

самоуправления проведено оповещение населения.

Для оценки ситуации и ликвидации

последствий паводка к месту были направлены оперативные группы Главного

управления и Усольского пожарно-спасательного гарнизона.

«На создании дамбы путем отсыпки

песчано-гравийной смесью и обустройстве водоотводного канала работают

фронтальные погрузчики и другая тяжелая техника муниципального

образования. На случай ухудшения ситуации подготовлен пункт временного

размещения вместимостью 125 человек. В настоящий момент эвакуация

населения не требуется».

С помощью беспилотных летательных

аппаратов сотрудниками МЧС производится мониторинг обстановки.

Спасателями совместно с представителями администрации совершен обход

домов, где проживают пожилые и маломобильные граждане, для оказания

адресной помощи.