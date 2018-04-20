Семейная пара из Снежинска перевела колдунье четыре миллиона, чтобы убрать сглазы

Пенсионеры решили испытать на себе действие колдовства и позвонили в программу. «Парапсихолог Варвара» тут же провела дистанционную диагностику обоих за 20 тыс. рублей, и «нашла» букет болезней, сглазов, наговоров, от которых нужно было избавиться немедленно. Это стоило 1 млн 250 тысяч рублей. Однако несколько дорогостоящих сеансов не помогли. Маг предложила пенсионерам переслать еще миллион, для организации паломнического и целительного тура в святой Израиль . Но тур так и не состоялся. Когда пожилые люди поняли, что их обдурили, они обратились в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дела. Сейчас идет поиск мошенницы. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Как писала «Русская планета», российские операторы связи с 1 октября должны будут в полном объеме хранить трафик за последние 30 суток, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15 процентов ежегодно, говорится в документе, утвержденном правительством РФ