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Семейная пара из Снежинска перевела колдунье четыре миллиона, чтобы убрать сглазы
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Семейная пара из Снежинска перевела колдунье четыре миллиона, чтобы убрать сглазы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Пенсионеры решили испытать на себе действие колдовства и позвонили в программу. «Парапсихолог Варвара» тут же провела дистанционную диагностику обоих за 20 тыс. рублей, и «нашла» букет болезней, сглазов, наговоров, от которых нужно было избавиться немедленно. Это стоило 1 млн 250 тысяч рублей. Однако несколько дорогостоящих сеансов не помогли. Маг предложила пенсионерам переслать еще миллион, для организации паломнического и целительного тура в святой Израиль. Но тур так и не состоялся. Когда пожилые люди поняли, что их обдурили, они обратились в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дела. Сейчас идет поиск мошенницы. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Как писала «Русская планета», российские операторы связи с 1 октября должны будут в полном объеме хранить трафик за последние 30 суток, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15 процентов ежегодно, говорится в документе, утвержденном правительством РФ.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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