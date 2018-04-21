Воспитывая гения. Что нужно знать о самой известной няне России — Арине Родионовне

21 апреля, ровно 260 лет назад, родилась няня великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Считается, что именно Арина Родионовна оказала влияние на увлечение «солнца русской поэзии» народными сказками и стихосложением. Но что вы знаете о ее жизни?

Редакция портала Москва 24 собрала семь малоизвестных фактов о, пожалуй, одной из главных нянечек России

Нянечка без имени Ни в произведениях Александра Сергеевича, ни в его письмах не упоминается фамилия Арины Родионовны. Некоторые исследователи используют ее отцовскую фамилию — Яковлева, другие утверждают, что предпочтительнее именно фамилия мужа — Матвеева. Но сказать точно никто так и не может (няня была крепостной крестьянкой и фамилии не имела).

В документах (ревизские сказки, исповедные росписи, метрические церковные книги) она названа по отцу — Родионовой, а в быту — Родионовной. Никто из современников поэта Яковлевой или Матвеевой ее не называл.

Внешность остается загадкой О том, как выглядела Арина Родионовна, известно очень мало. Знаменитый портрет няни руки неизвестного художника — это лишь догадки литературоведов и историков, которые, к слову, могут быть не совсем точными.

Так, на портрете изображена пожилая женщина, довольно худая, с тонкими губами и маленьким острым носом. Этот образ противоречит воспоминаниям современников поэта. Так, например, Мария Осипова о няне писала: «Старушка чрезвычайно почтенная, лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца…»

Сказки и ссылка По-настоящему близким человеком Пушкину нянечка стала не в детстве, а в период его ссылки в Михайловское. Именно там были написаны известные строчки, посвященные няне. Тогда Арина Родионовна читала Пушкину сказки, пела народные песни, рассказывала поговорки и пословицы, — все это оказало колоссальное влияние на поэта и вдохновило на написание новых произведений.

Вторая «мамушка» После смерти бабушки Пушкина — Марии Алексеевны Ганнибал (27 июня 1818 года) — няня стала жить у Пушкиных в Петербурге , на лето вместе с ними переезжая в Михайловское. Пушкин относился к ней с особой теплотой, называл Арину Родионовну «мамушкой».

В ноябре 1824 года Пушкин пишет брату: «Знаешь ли мои занятия? до обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!».

Отношение к алкоголю Друзья, гостившие в ту пору в Михайловском у Пушкина, называли Арину Родионовну великолепной рассказчицей, доброй, подвижной, жизнерадостной.

Поэт Николай Языков в своих воспоминаниях писал: "…она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица, порой и веселая собутыльница". О пристрастиях к алкоголю историки и литературоведы стараются не распространяться. Правда, вряд ли у няни Пушкина были сложные отношения со спиртным.

Похороны без поэта Арина Родионовна скончалась в 70 лет после недолгой болезни 31 июля 1828 года в Петербурге, в доме Ольги Пушкиной, похоронена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. В последний раз поэт встретился с ней в селе Михайловском в сентябре 1827 года. На похороны Пушкин не приехал, похоронил няню муж Ольги Николай Павлищев, оставив могилу безымянной. Могила была утеряна, в 1977 году при входе на кладбище была установлена памятная доска.

Образ доброй нянечки Историки и литературоведы до сих пор спорят: а не была ли преувеличена роль Арины Родионовны в жизни Пушкина (хотя, несомненно, ее вклад в творчество «солнца русской поэзии» был огромен).