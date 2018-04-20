Летом 2018 года на куполах собора Казанской иконы возведут кресты

Кресты на всех пяти куполах установят летом 2018 года, сообщает пресс-служба ГИСУ РТ

«Летом будут смонтированы кресты на всех пяти куполах. Это будет крупное событие, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан будет их освящать, а 4 ноября будет традиционный крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божьей матери, отслужат молебен и верующие смогут подойти к храму, увидеть вблизи как выглядит фасад, что уже сделано», — сказал главный инженер Казанского епархиального управления Михаил Федотов

К 4 ноября планируется завершить все строительные работы и приступить к внутренней отделке. Фрески и иконостас будут восстанавливаться по старинным документам и фотографиям с максимальной исторической точностью.

После восстановления Собора Казанской иконы Божией Матери, руководство Казанской епархии планирует воссоздать и другие объекты Богородицкого монастыря, в том числе храм Николы Тульского, настоятельский корпус. А на месте руин сестрического корпуса хотят построить современный паломнический центр с гостиницей и трапезной.