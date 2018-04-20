Кардашьян пришла на встречу выпускников без юбки

Интересно, в школе она была такой же смелой?

После того, как Ким забыла надеть белье под прозрачные лосины, казалось, она уже вряд ли может чем-то удивить. Ан нет! Звезда смело отправилась на встречу с бывшими одноклассниками в одной белой рубашке. Хорошо еще, что та прикрыла ее выдающиеся ягодицы. А вот грудь звезды можно было рассмотреть во всех деталях: нижнее белье звезда реалити-шоу в принципе не жалует.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

19 Апр 2018 в 10:59 PDT «Это я после встречи со школьными друзьями через 20 лет после окончания школы. Я любила школу и любила всех умных великолепных девушек, с которыми я училась. Такая веселая ночь и так рада, что я снова вместе с людьми, которых я так долго не видела», — написала Ким. Между прочим, именно она стала главным организатором вечеринки. По собственному признанию, планировала Ким это мероприятие почти целый год, и больше всего боялась, что кто-то забудет и не придет.

Кстати, Ким училась в престижной школе Беверли-Хиллз, но не думала о колледже и защите диссертации. Все ее мысли были об одном — попасть на телевидение. Одноклассники Ким рассказывали, что она не стеснялась своих желаний и часто давала понять, что они общаются с будущей звездой.

Не знаем, как в школе, но сейчас-то это точно ясно всем! Кардашьян, конечно, выгодно выделяется на фоне бывших одноклассниц, и не только супероткровенным нарядом. Она выглядит гораздо моложе и ухоженнее своих школьных подруг. Впрочем, те совсем не завидовали одной из самых популярных девушек мира, а, кажется, были только рады встрече. Как и сама Ким. Все-таки приятно иногда вспомнить школьные годы!

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