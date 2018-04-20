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Госдеп США рассказал о доказательствах «зачистки» Россией места химатаки в Сирии
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Госдеп США рассказал о доказательствах «зачистки» Россией места химатаки в Сирии 

Национальная Служба Новостей 31 минуту назад
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что у США есть достоверная информация, подтверждающая совместные усилия России и Сирии саботировать расследование химатаки в сирийском городе Дума.
"12 дней спустя после ужасной атаки на невинных мужчин, женщин и детей мы можем подтвердить, что команда ОЗХО до сих пор не может войти в Думу в Сирии. У нас есть достоверная информация о том, что российские представители работают с сирийским режимом, чтобы отказать и задержать инспекторов в попытке получить доступ к Думе, и чтобы вынудить свидетелей поменять их показания. Мы полагаем, что это попытка России и Сирии провести их собственное постановочное расследование в Думе и зачистить места предполагаемых химатак, уничтожив доказательства применения химоружия", — написала представитель Госдепа в Twitter.
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