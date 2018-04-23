США предложили России следовать американским стандартам в космосе

Американские партнеры принуждают Россию создавать шлюзовой модуль для новой космической станции по американским стандартам. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли по итогам прошедшего в Хьюстоне заседания международной группы по техническим стандартам.

В частности, американцы предложили российским космонавтам использовать для выходов в открытый космос свои скафандры вместо российской модели «Орлан». Такое требование американская сторона объяснила тем, что в России сейчас не разрабатываются новые модели скафандров, а использовать на небольшой станции два разных комплекта неудобно и нерационально. Кроме того, США предлагают, чтобы все системы обеспечения выхода в открытый космос также были «подогнаны» под американское оборудование.

Напомним, в сентябре 2017 года Россия и США подписали соглашение по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Начало строительства станции планируется на 2022 год, а в 2024 году к ней присоединят российскую шлюзовую камеру для выходов экипажей в космос. В настоящее время в США идет разработка спасательного скафандра MACES для космического корабля Orion, который будет доставлять экипажи на окололунную станцию.