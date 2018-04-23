Ещё
США предложили России следовать американским стандартам в космосе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США предложили России следовать американским стандартам в космосе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Spb IT
Американские партнеры принуждают Россию создавать шлюзовой модуль для новой космической станции по американским стандартам. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли по итогам прошедшего в Хьюстоне заседания международной группы по техническим стандартам.
В частности, американцы предложили российским космонавтам использовать для выходов в открытый космос свои скафандры вместо российской модели «Орлан». Такое требование американская сторона объяснила тем, что в России сейчас не разрабатываются новые модели скафандров, а использовать на небольшой станции два разных комплекта неудобно и нерационально. Кроме того, США предлагают, чтобы все системы обеспечения выхода в открытый космос также были «подогнаны» под американское оборудование.
Напомним, в сентябре 2017 года Россия и США подписали соглашение по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Начало строительства станции планируется на 2022 год, а в 2024 году к ней присоединят российскую шлюзовую камеру для выходов экипажей в космос. В настоящее время в США идет разработка спасательного скафандра MACES для космического корабля Orion, который будет доставлять экипажи на окололунную станцию.
Российская Газета: последние новости
Лавров: Ракетный удар по Сирии был нацелен на срыв расследования ОЗХО ЕС и Канада проведут первый саммит женщин-глав МИД "Газпром" нарастил экспорт газа с начала года на 6,3 процента
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег212
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение24
Индия лишила Россию Су-57470
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги33
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском8
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение