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В Ижевске четвертые сутки разыскивают пропавшую девушку
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В Ижевске четвертые сутки разыскивают пропавшую девушку 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске разыскивают пропавшую девушку. Заявление от родственников в правоохранительные органы поступило 17 апреля, рассказали журналистам «Сусанина» в пресс-службе МВД по Ижевску.
16 апреля около 06:00 Филиппова Дарья Дмитриевна, 1996 года рождения ушла из дома, расположенного на улице Орджоникидзе и не вернулась сообщается в группе ПСО «Регион 18» в соцсети Вконтакте.
Приметы: ярко-желтая куртка чуть ниже талии, светло-коричневые ботинки, синие джинсы. При себе имела зеленый рюкзак.
Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят обращаться на горячую линию ПСО «Регион 18»: 8 951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).
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