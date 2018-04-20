В Ижевске четвертые сутки разыскивают пропавшую девушку

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске разыскивают пропавшую девушку. Заявление от родственников в правоохранительные органы поступило 17 апреля, рассказали журналистам «Сусанина» в пресс-службе МВД по Ижевску.

16 апреля около 06:00 Филиппова Дарья Дмитриевна , 1996 года рождения ушла из дома, расположенного на улице Орджоникидзе и не вернулась сообщается в группе ПСО «Регион 18» в соцсети Вконтакте.

Приметы: ярко-желтая куртка чуть ниже талии, светло-коричневые ботинки, синие джинсы. При себе имела зеленый рюкзак.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшей, просят обращаться на горячую линию ПСО «Регион 18»: 8 951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).