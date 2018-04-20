Народный календарь. 20 апреля. Акулинин день. Почему плохая погода в этот день — хорошая примета и сколько грибов будет в…

Православные мученики Руфина и Акилина (Акулина) вспоминаются в этот день с великим почтением и скорбью в сердце. И это не просто так: после того, как силами мучеников были обращены в христианство 200 римских воинов, святых казнили…

На Акулину, считали наши предки, в озерах просыпаются русалки — подруги Водяного-переплута. Чтобы красавицы подводного царства смогли выйти на берег, скрыв наготу, их земные подруги — обычные женщины — приносили на берега водоемов холсты, платья и другую одежду, полагая, что в благодарность за это русалки их не обидят. И были правы: русалки их действительно не трогали! По крайней мере, очевидных свидетельств этому нет… Других же могли утащить на дно и защекотать до смерти. Опасаясь этого, люди, отправляясь купаться, брали с собой веточку, а лучше «веник» из свежей или сухой полыни: русалки не выносят запах этого растения и бегут от него, сломя то ли ноги, то ли хвост…

Считалось, что если на Акулину идет дождь, будет хороший урожай яровых культур и лесных ягод. Ну а если на небе высыпали горохом звезды, радовались: чем больше звезд, тем больше, считалось, будет в этом году грибов. При этом очень часто на Акулину вдруг возвращался мороз или даже выпадал снег, что предвещало урожай злаковых культур и гречихи. Так что не очень теплой погоде на Акулину радовались!

Считалось также, что Акулина «о сентябре доложит», то есть погода 20 апреля показательна — какой она будет в этот день, такой она будет и 20 сентября.

Именины в этот день отмечают Акулина, Георгий и Аркадий, Даниил, Петр и Евдокия.

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