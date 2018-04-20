Ещё
В Орле оборудуют три платных парковки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орле оборудуют три платных парковки 

РИА 57 23 минуты назад
Фото: РИА 57
Предложения по организации платных парковок в областном центре обсудили накануне, 19 апреля, на заседании городского совета.
По словам начальника управления архитектуры Виктора Булгакова, на первом этапе запланировано оборудовать 1719 парковочных мест. По словам чиновника планируется создать несколько парковочных зон: на Привокзальной площади будет оборудовано 243 места, на Гостинной площади и площади Ермолова на 962 мест и места у зданий администраций области и города
На заседании заместитель председателя горсовета Владимир Негин отметил, что водители будут ставить свои машины в близ лежащих дворах, а основная задача городских чиновников обезопасить жителей этих домов от засилья автомобилей.
Булгаков парировал, что сейчас вопрос только в прорабатывается и в дальнейшем будет досконально изучен. Он привёл в пример организацию парковок в других городах. В настоящее время они успешно функционируют в более чем 20 городах России. Например, в Курске, есть платные стоянки на 1100 мест. Стоимость парковочного места составляет 30 рублей.
Бюджет Курска за счёт этого ежегодно пополняется на 4 млн рублей, ещё миллион приносят в казну нарушители, паркующиеся неправильно.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Ситуация с платными парковками прояснится в Орле к весне
Сообщение В Орле оборудуют три платных парковки появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орловской области пройдут масштабные учения Психолог обворовывала инвалидов в орловском интернате В Орле проверили готовность к навигации
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США196
Путин инициировал важное совещание103
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300333
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть26
Первый легальный бордель открывается в России360
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение