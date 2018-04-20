В Орле оборудуют три платных парковки

Предложения по организации платных парковок в областном центре обсудили накануне, 19 апреля, на заседании городского совета.

По словам начальника управления архитектуры Виктора Булгакова, на первом этапе запланировано оборудовать 1719 парковочных мест. По словам чиновника планируется создать несколько парковочных зон: на Привокзальной площади будет оборудовано 243 места, на Гостинной площади и площади Ермолова на 962 мест и места у зданий администраций области и города

На заседании заместитель председателя горсовета Владимир Негин отметил, что водители будут ставить свои машины в близ лежащих дворах, а основная задача городских чиновников обезопасить жителей этих домов от засилья автомобилей.

Булгаков парировал, что сейчас вопрос только в прорабатывается и в дальнейшем будет досконально изучен. Он привёл в пример организацию парковок в других городах. В настоящее время они успешно функционируют в более чем 20 городах России . Например, в Курске , есть платные стоянки на 1100 мест. Стоимость парковочного места составляет 30 рублей.

Бюджет Курска за счёт этого ежегодно пополняется на 4 млн рублей, ещё миллион приносят в казну нарушители, паркующиеся неправильно.

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