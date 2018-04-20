Ещё
Кто должен надевать бахилы?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кто должен надевать бахилы? 

АиФ Красноярск 34 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Недавно приходил сантехник. На улице грязь, и он сильно наследил в комнате. Может, пора слесарям бахилы выдавать, как в поликлиниках?
— Действительно, сотрудники служб ЖКХ должны будут при входе в квартиру надевать бахилы, но только с 1 марта 2019 года. Это закреплено постановлением правительства № 331 от 27 марта 2018 г., — сообщил член Координационного совета в Общественном движении «Народный контроль в ЖКХ» Дмитрий Иванов. — Кроме того, они обязаны будут иметь при себе служебное удостоверение и опознавательный знак (бейдж, нашивку на одежде) с указанием названия организации и должности. А все телефонные разговоры при обращении в управляющую компанию будут записываться.
Напомним, врачи скорой помощи, а также участковые врачи, приходящие на вызов, не обязаны иметь при себе и надевать бахилы, так как они оказывают больному экстренную помощь. Что касается сотрудников других организаций, типа частных ремонтных служб, то этот вопрос регулируется правилами компаний, где они трудятся.
АиФ Красноярск: последние новости
Опубликован график отключения холодной воды в Красноярске Когда и чем озеленят Красноярск? Думы и мысли агента, или «Ангел»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой24
РФ признала неспособность создавать спутники535
В России подорожают госуслуги161
Первый легальный бордель открывается в России317
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение638
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение