Кто должен надевать бахилы?

Недавно приходил сантехник. На улице грязь, и он сильно наследил в комнате. Может, пора слесарям бахилы выдавать, как в поликлиниках?

— Действительно, сотрудники служб ЖКХ должны будут при входе в квартиру надевать бахилы, но только с 1 марта 2019 года. Это закреплено постановлением правительства № 331 от 27 марта 2018 г., — сообщил член Координационного совета в Общественном движении «Народный контроль в ЖКХ» Дмитрий Иванов . — Кроме того, они обязаны будут иметь при себе служебное удостоверение и опознавательный знак (бейдж, нашивку на одежде) с указанием названия организации и должности. А все телефонные разговоры при обращении в управляющую компанию будут записываться.

Напомним, врачи скорой помощи, а также участковые врачи, приходящие на вызов, не обязаны иметь при себе и надевать бахилы, так как они оказывают больному экстренную помощь. Что касается сотрудников других организаций, типа частных ремонтных служб, то этот вопрос регулируется правилами компаний, где они трудятся.