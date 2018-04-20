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Барнье: переговоры по Brexit продвинулись на 75%
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Барнье: переговоры по Brexit продвинулись на 75% 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». В отношении Brexit, включая такие важные вопросы, как управление границей между Ирландией и Северной Ирландией, еще предстоит выполнить около 25% работы, заявил главный переговорщик Европейского союза Мишель Барнье.
Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье EPA-EFE/ALESSANDRO DI MEO  По его словам, на данный момент удалось достигнуть прогресса на 75%. Даже если Великобритания и ЕС будут работать в направлении выхода Британии из ЕС, который состоится в марте 2019 года, риск неудачи остается до тех пор, пока нерешенные вопросы не останутся в прошлом, сказал он. "Всегда есть трудности и риски неудачи", — сказал Барнье, отвергнув избирательный подход по этому вопросу, который практикуют некоторые британские политики. Великобритания и ЕС привержены сохранению свободного потока людей и товаров по ирландской границе без возвращения к контрольно-пропускным пунктам, что было бы напоминанием о трех десятилетиях насилия, которое завершилось Соглашением Страстной пятницы 1998 года — политическим урегулированием конфликта в Северной Ирландии. Однако вопрос с таможенными пунктами между Ирландией и Северной Ирландией после окончательного выхода Британии из ЕС до сих пор не был урегулирован.
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