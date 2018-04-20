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В иркутской колонии заключенный задушил сокамерника полотенцем
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В иркутской колонии заключенный задушил сокамерника полотенцем 

АиФ Иркутск 39 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Свердловский районный суд г. Иркутска вынес приговор заключенному, который отбывает срок в одной из местных колоний с 2014 года. За убийство сокамерника в октябре 2017 года он получит еще 7 лет и 7 месяцев заключения.
Как установлено в суде, в ночное время подсудимый и еще один осужденный распивали спиртное на кухне жилой секции отряда. В какой-то момент оба перестали себя контролировать и осужденный начал оскорблять подсудимого, высказываться нецензурно в адрес его супруги и родителей. Словесный конфликт продолжался несколько часов с перерывами на возлияния.
Затем оба отправились спать, но подсудимый не смог уснуть из-за нервного состояния. В какой-то момент он принял для себя решение, встал, взял полотенце, скрутил его в жгут, подошел к кровати своего приятеля и задушил его.
Отбывать новый срок заключенному придется в исправительной колонии особого режима.
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