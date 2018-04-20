Когда и чем озеленят Красноярск?

Ежегодно весной высаживают деревья. Мы живём в Советском районе в окружении новых высоток, а вот зелени у нас очень мало. Живём, как в каменных джунглях. Собираются ли в этом году высаживать деревья, где и в каком количестве?

«По городской программе комплексного озеленения будет высажено 12 тыс. новых крупномерных деревьев. 5 тыс. из них появятся весной, остальные — осенью 2018 года. План посадок уже есть, и он разработан с учётом мнения неравнодушных граждан и общественников, — рассказывает сотрудник департамента городского хозяйства администрации Красноярска Светлана Трушкова. — Но это далеко не весь объём посадок. Больше 70 тыс. деревьев и кустарников к концу 2018 года должны появиться в Красноярске в качестве компенсационных взамен тех, которые были уничтожены во время строительства объектов Универсиады. Кроме того, деревья высадят крупные предприятия края в рамках государственно-частного партнёрства».

Кстати, самое большое количество деревьев высадят этой весной в Советском районе — 1703 и в Центральном — 1145.