Лула за решеткой

городе Куритиба , где бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Luiz Inácio Lula da Silva) должен отбывать 12 лет заключения по обвинению в коррупции, начались массовые протесты Партии трудящихся в поддержку политика. Поднялась целая волна восхваления таких недемократических латиноамериканских режимов, как венесуэльский или никарагуанский. Это было предсказуемо. Менее предсказуемо то, что столько честных граждан — социалистов, социал-демократов и даже либералов — считают необоснованными обвинения бывшего президента, боровшегося с нищетой в стране и героически вызволившего 30 миллионов бразильцев из-за черты бедности.

Убежденные в этом, очевидно, считают, что хороший правитель должен только проводить социальные реформы, что освобождает его от исполнения законов. Лула садится в тюрьму не за все хорошее, что он сделал, а за все плохое, в том числе за причастность к отвратительной коррупционной схеме в нефтяной компании «Петробрас» («Petrobras»), стоившей многострадальному бразильскому народу ни много ни мало 3 миллиарда долларов (два из них были получены взяткой).

Те, кто поддерживает Лулу, забывает о той отвратительной роли доносчика и пособника, которую он сыграл в некоторых операциях бразильской строительной компании «Odebrecht», подкупая миллионами долларов симпатии президентов и министров к этой транснациональной корпорации с многомиллионными контрактами на общественное строительство.

Именно по этой причине Лула фигурирует не в одном, а в семи незакрытых коррупционных процессах, а его наиболее близкие сподвижники, такие, как Жоао Ваккари (João Vaccari) или глава администрации президента Жосе Дирсеу (José Dirceu), были приговорены к длительным срокам заключения за кражи, мошенничество и другую преступную деятельность. Среди недавних обвинений, свалившихся на голову Лулы, фигурирует и получение от строительной компании OAS трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу.

Те, кто защищает бывшего президента, не учитывают, что с момента начала масштабной борьбы с коррупцией, вполне способной задушить всю Бразилию, и во многом благодаря мужеству судей и прокуроров, возглавляемых федеральным судьей Сержиу Моро (Sérgio Moro), сотни политиков, чиновников, предпринимателей и банкиров уже сели за решетку или находятся под следствием. Более ста восьмидесяти из них уже был вынесен приговор, а нескольким десяткам его вынесут в ближайшее время.

Никогда в истории Латинской Америки такого не происходило. Народное движение, поддерживаемое многими социальными слоями, распространилось из Сан-Паулу по всей стране. Это движение не против какого-то конкретного предприятия или вождя, а против бесчестности, краж, взяток, злоупотреблений, съедавших изнутри учреждения, торговлю, промышленность и политическую деятельность по всей Бразилии. Это народное движение, целью которого была не социалистическая революция, не свержение правительства, а восстановление демократии, равенства всех граждан перед законом.

Удивительно то, что, ободренные этим многочисленным движением, судьи и прокуроры, например Сержиу Моро, пустили его по законному руслу. Они разоблачили и отправили в тюрьму целый ряд директоров, торговцев, промышленников, депутатов, представителей вышестоящих органов, показав своим примером, что любая страна может сделать то же самое, что с народной поддержкой честность и добропорядочность реальны даже в странах третьего мира. Я привожу в пример только Сержиу Моро, но он далеко не единственный. В последние годы мы видели, как его примеру последовали многие судьи и прокуроры, сумевшие при помощи закона оказать сопротивление «неприкасаемым» личностям. Именно они постепенно возвращают бразильскому народу веру в законность, почти уже позабытую.

В Бразилии столько прекрасных людей. Это великие писатели Машаду де Ассис (Machado de Assis), Гимарайнш Роза (Guimarães Rosa) или моя дорогая подруга Нелида Пиньон (Nélida Piñon). Это политики, например Фернанду Энрике Кардозу (Fernando Henrique Cardoso), которого нельзя обвинить ни в одном незаконном действии и который во время своего правления спас бразильскую экономику от краха и построил демократическое правительство. Это и спортсмены, чьи имена прогремели на весь мир. Но если бы я должен был выбрать в качестве примера для всей планеты одного из них, я бы, не задумываясь ни на секунду, назвал Сержиу Моро — судью из Параны . Он говорил, что итальянские события 1990х годов — знаменитая операция «Чистые руки» — вдохновили его на борьбу с коррупцией в его родной стране схожими средствами, что и в Италии : предварительное заключение, обвинение, сотрудничество прессы. Конечно, его пытались подкупить, и вообще чудо, что он до сих пор жив в стране, где политиков, к сожалению, убивают нередко. Он является частью настоящей молчаливой революции (хотя так ее, конечно, никто не называет) — возврата к законности, верховенству закона, обществу без коррупции и процветанию страны.

Главным врагом латиноамериканского прогресса является коррупция. Это червь, подтачивающий как правые, так и левые правительства, и многие уже смирились с тем, что она является таким же неизбежным злом, как землетрясения, ураганы или грозы. Бразилия же доказывает, что при наличии мужественных и ответственных судей, при поддержке общественного мнения и СМИ бороться с ней вполне возможно.

Поэтому то, что такие личности, как Марсело Одебрехт (Marcelo Odebrecht) и Лула де Сильва, после справедливого судебного процесса садятся за решетку, идет на пользу Латинской Америке. Очень важно доказать на практике, что закон одинаков для всех — как для бедняков, составляющих подавляющее большинство населения, так и для могущественных богачей. И у последних гораздо бо́льшая моральная ответственность перед людьми, ведь они должны своим каждодневным примером показывать, что не обязательно нарушать закон, чтобы занимать высокие должности.