Маршрут выходного дня: совершаем восхождение на самую буддийскую гору Урала

Город к северу от Екатеринбурга и его тезка-гора уже несколько лет так и манят туристов. Причиной тому не красивые виды (хотя их тут достаточно), а единственный на Урале буддийский монастырь. Шедруб (или Шад Тчуп) Линг своими руками построили на ровном месте последователи ламы Саньи Тензина Докшита. Один за другим поднимая на вершину камни, работая по несколько месяцев на горе с перерывами на «цивилизованное» существование в городе, постепенно уральские буддисты возвели несколько зданий и ступ.

Уже не первый год идут разговоры о скором сносе монастыря. В полном смысле этого слова «самострой» мешает расти Качканарскому горно-обогатительному комбинату. Руководство предприятия уже предложило буддистам переехать на другую гору, но перенести постройки невредимыми невозможно, поэтому община осталась на месте и год за годом ждет решения своей участи. А пока это рукотворное чудо восточной веры и уральского упорства стоит, посмотреть на него по-прежнему много желающих.

Инженер-конструктор Светлана Соловьева побывала на горе Качканар совсем недавно. Она рассказала о своем путешествии и дала советы жителям Екатеринбурга, которые тоже захотят покорить гору, посмотреть на наш край с высоты и проведать монахов.

Верблюд на вершине

Гора Качканар относительно невысокая, поэтому подъем на нее по силам и взрослому, и ребенку. Чтобы пройти в гору 8,5 километров, нужны пара часов, удобная обувь и хорошее настроение. Народная тропа наверх начинается у проходной ГОКа и идет дальше по лесу.

«У развилки растет дерево, на которое все желающие могут повязать ленточки, — рассказывает Светлана Соловьева. — Отсюда мы повернули направо. По пути побывали на смотровой площадке карьера. На его дне машины, добывающие и перевозящие руду, казались игрушечными, как будто в песочнице! Когда мы добрались до вершины горы, нам открылся впечатляющий вид — скальные останцы рассыпаны по горе и так и манят по ним полазить».

На вершине есть одна особенная скала. Она называется Верблюд, потому что действительно похожа на это животное. А еще на горе есть небольшая смотровая площадка, на нее помещается 2 — 3 человека.

Место практики и реализации

Само слово «монастырь» навевает мысли об уединении. Как бы то ни было, и на заснеженной горе буддистам не удалось избавиться от общества суетливых горожан. Впрочем, кажется, компания их не слишком сильно тяготит. По крайней мере, жители Шад Тчуп Линга (в переводе «место практики и реализации») научились хорошо ладить с туристами. Горожане привозят монахам продукты и разные полезные вещи, а буддисты в ответ подкармливают посетителей.

«Встретили нас очень добродушно, накормили супом и напоили очень вкусным травяным чаем, — делится впечатлениями Светлана Соловьева. — Нам рассказали историю монастыря, о его быте, провели небольшую экскурсию. Рекомендую брать с собой на гору какие-нибудь крупы, консервы или вкусняшки для жителей монастыря, они с благодарностью у вас их примут».

Монахи тратят на работу не меньше (а то и больше) времени, чем на духовные практики. Дел здесь немало! Несмотря на мрачные прогнозы, монастырь все еще строится. Да и просто поддерживать жизнь на горе, где нет ничего кроме камней, деревьев и красоты, — задача нелегкая. Хотя кое-какую «цивилизацию» здесь организовать все же удалось. Электричество получают с помощью солнечных батарей и бензинового генератора, летом работает водопровод.

Хотите погостить в монастыре подольше? Будьте готовы к тому, что у вас попросят помощи в каких-нибудь бытовых делах — принести воды, собрать хворост, наколоть дрова. «Сделав это, вы не только сможете прочувствовать — пусть и отчасти — ежедневные трудности, с которыми сталкивается община в жизни на горе, но и внести свою лепту в строительство буддийского монастыря, — а также использовать случай получше познакомиться с горой Качканар, увидев те её красоты, что лежат в стороне от туристических троп», — говорится на сайте Шедруб Линга.

Узнать больше о монастыре можно на его сайте.

Как доехать

Качканар расположен в 250 км от Екатеринбурга — неблизко, так что для экономии времени туда лучше ехать на машине. Дорога займет 3-4 часа. Тем не менее, все путешествие может уложиться в один день. Так, наша собеседница с группой выехала из Екатеринбурга в 7 утра и вернулась около 10 вечера.

Выезжаем на север по Серовскому тракту, минуем Нижний Тагил, проезжаем Кушву и следуем по трассе до указателя на Качканар. По Северному широтному коридору едем налево — и вот перед нами город. Проезжайте его насквозь, по улице Крылова мимо Шламового пруда добирайтесь до КПП Западного карьера и оставляйте здесь машину. Отсюда придется идти пешком. По лесной тропе, по гравийной дороге до дерева с ленточками, на котором уже есть удобная и понятная карта местности.

Автобус. С Северного автовокзала в Качканар ездят автобусы, первый рейс отправляется в 6:30. Стоимость проезда 550 рублей. Обратите внимание, в пути придется провести около пяти часов!

Что взять с собой

Не рассчитывайте на доброту монахов, возьмите с собой еду (а лучше всего и угощение для обитателей Шедруб Линга).

Не забывайте об удобной обуви и теплой одежде. «Качканар — это все-таки гора, и там может подняться пронизывающий ветер, поэтому лучше одеться потеплее или взять теплый свитер или куртку», — советует Светлана Соловьева.

Деньги! Едва ли в монастыре работает безналичный расчет, так что лучше взять из дома кошелек. Вдруг захочется купить сувениры и амулеты, которые жители Шад Тчуп Линга делают своими руками?

Буддизм, как и горы, способствует умиротворению. Наверное поэтому посетители горы Качканар часто говорят о том, какое душевное спокойствие они здесь чувствуют. Посмотрим фотографии и тоже попробуем окунуться в безмятежную атмосферу уральской вершины.