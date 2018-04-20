Когда будут дороги на селе? 

Власти то и дело рассказывают, сколько денег тратят на ремонт федеральных и городских дорог. А как передвигаться людям, которые живут в деревнях и посёлках?
«Транспортной системе России требуется качественное, сбалансированное развитие, так как она работает на пределе своих пропускных возможностей, — заявил, выступая на КЭФ, министр транспорта РФ Максим Соколов. — Объём инвестиций в отрасль составляет почти 2 трлн рублей, однако на фоне ВВП данный показатель выглядит неубедительно. В России инвестиции в эту сферу составляют всего чуть более процента от ВВП, а в Китае и Европе — в разы больше. Отмечу, что федеральная дорожная сеть практически вся приведена в порядок. Теперь необходимо сконцентрировать работу на региональных дорогах. В том числе в отдалённых территориях, которых в Сибири очень много».