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Когда будут дороги на селе?
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Когда будут дороги на селе? 

АиФ Красноярск 52 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Власти то и дело рассказывают, сколько денег тратят на ремонт федеральных и городских дорог. А как передвигаться людям, которые живут в деревнях и посёлках?
«Транспортной системе России требуется качественное, сбалансированное развитие, так как она работает на пределе своих пропускных возможностей, — заявил, выступая на КЭФ, министр транспорта РФ Максим Соколов. — Объём инвестиций в отрасль составляет почти 2 трлн рублей, однако на фоне ВВП данный показатель выглядит неубедительно. В России инвестиции в эту сферу составляют всего чуть более процента от ВВП, а в Китае и Европе — в разы больше. Отмечу, что федеральная дорожная сеть практически вся приведена в порядок. Теперь необходимо сконцентрировать работу на региональных дорогах. В том числе в отдалённых территориях, которых в Сибири очень много».
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