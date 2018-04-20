К. Лагард призвала к отмене всех протекционистских мер

Выступая на брифинге в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка , К. Лагард отметила, что эффективность односторонних мер по ограничению торговли не была доказана, более того они могут даже подорвать уверенность, поэтому страны должны сообща урегулировать разногласия без применения нетрадиционных мер. Она призвала политиков отменить все протекционистские меры, а также решить проблему замещения рабочих мест, обусловленного технологическими изменениями и торговлей.

К. Лагард предположила, что в ближайшее время в ходе многих двусторонних и многосторонних переговоров министры финансов и президенты центральных банков различных стран мира будут обсуждать торговые вопросы. Она предупредила, что сегодня, когда мировая экономика настолько взаимосвязана, а цепочки поставок охватывают множество стран мира, вспышка торговой войны может нанести ущерб всем государствам и мировой экономике в целом, а также подорвать доверие людей к многосторонней торговой системе.

В обнародованной в четверг глобальной политической повестке дня К. Лагард отметила, что МВФ продолжит подчеркивать преимущества открытой, основанной на правилах и благоприятной для всех многосторонней торговой системы, а также поощрять дальнейшее устранение торговых и неторговых барьеров. Кроме того, она настоятельно призвала все страны воспользоваться нынешним экономическим ростом и возрождением для ускорения структурных реформ, восстановления пространства для маневрирования в области политики и повышения способности финансового сектора противодействовать рискам. —0—