В США сенатор призвал Госдеп добавить Россию в список спонсоров терроризма 

Сенатор-республиканец Кори Гарднер призвал Госдепартамент США добавить Россию в список спонсоров терроризма, вместе с ее союзниками Ираном и Сирией. Об этом сенатор, также член Сенатского комитета по международным отношениям, написал в газете The New York Times.
В своей статье сенатор Гарднер обвиняет Россию в завоевании Грузии и Украины, поддержке «кровожадного» режима Башар Асада и врагов США в Афганистане. Кроме того, пишет американский политик, Россия ведет активную информационную войну против западный демократических государств, в том числе, вмешиваясь в выборы президента США в 2016 году.
По словам Гарднера, абсолютно доказана вина России в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне. Доклад ОЗХО подтвердил выводы британского следствия об использованном в отравлении веществе, который ранее разрабатывался в России. Гарднер посчитал это неопровержимым доказательством вины России.
«Россия теперь официально ответственна за химическую атаку против страны-члена НАТО на ее собственной территории — бесстыдное нарушение суверенитета нашего ближайшего союзника, которое требует серьезному ответа США», — написал Гарднер.
Сенатор признает, что включение России в список спонсоров терроризма может только ухудшить отношения с США, которые, по его словам, и так находятся на самом низком уровне. Поэтому сенатор предоставляет право «профессионалам» Госдепа принимать финальное решение.
«Однако очевидно, что в недоверии и напряжении между Москвой и Вашингтоном виноват целиком и полностью Кремль и его ужасное поведение. Мы должны предпринять все необходимые дипломатические шаги, необходимые для защиты наших союзников и демократии, и сдержать реваншистскую Россию в ее намерении переписать историю и угрожать нашему образу жизни», — заключил американский политик.