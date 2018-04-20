В США сенатор призвал Госдеп добавить Россию в список спонсоров терроризма

В своей статье сенатор Гарднер обвиняет Россию в завоевании Грузии Украины , поддержке «кровожадного» режима Башар Асада и врагов США Афганистане . Кроме того, пишет американский политик, Россия ведет активную информационную войну против западный демократических государств, в том числе, вмешиваясь в выборы президента США в 2016 году.

По словам Гарднера, абсолютно доказана вина России в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне. Доклад ОЗХО подтвердил выводы британского следствия об использованном в отравлении веществе, который ранее разрабатывался в России. Гарднер посчитал это неопровержимым доказательством вины России.

«Россия теперь официально ответственна за химическую атаку против страны-члена НАТО на ее собственной территории — бесстыдное нарушение суверенитета нашего ближайшего союзника, которое требует серьезному ответа США», — написал Гарднер.

Сенатор признает, что включение России в список спонсоров терроризма может только ухудшить отношения с США, которые, по его словам, и так находятся на самом низком уровне. Поэтому сенатор предоставляет право «профессионалам» Госдепа принимать финальное решение.