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Обращение королевы к Содружеству наций
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Обращение королевы к Содружеству наций 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Премьер-министр Мускат, премьер-министр Мэй, генеральный секретарь, дамы и господа. Будучи гостем многих церемоний открытия в самых разных странах Содружества на этот раз я с удовольствием приветствую вас у себя дома. Здесь, в Букингемском дворце, мой отец встречался с главами правительств в 1949 году, когда была ратифицирована Лондонская декларация, создавшая Содружество таким, каким мы знаем его сегодня. В то время в него входили всего восемь стран.
Кто мог тогда или в 1952 году, когда я стала главой Содружества, предположить, что это объединение в один прекрасный день будет насчитывать 53 государства-члена или что оно будет охватывать 2,4 миллиарда человек. Словом, мы являемся одной из величайших мобилизующих сил в мире, международной ассоциацией добровольцев, которые верят в ощутимые выгоды, проистекающие из обмена идеями и опытом, а также уважения к мнению друг друга.
И с каждым годом мы становимся сильнее. Преимущества в этом плане очевидны: растущее внимание, которое наши страны уделяют торговым связям, помогает нам всем открывать для себя новые перспективные способы ведения бизнеса. А творческие инициативы показывают, как вместе мы способны добиваться изменений в глобальном масштабе. «Королевский купол над Содружеством» (проект по восстановлению лесных массивов — прим. пер.) подчеркивает нашу взаимную связь, в то время как Синяя хартия Содружества обещает играть ту же роль в защите наших общих океанских ресурсов.
Благодаря щедрости и сотрудничеству стран, представители которых собрались сегодня в этом зале, Фонд, открытый в честь 60-летнего юбилея королевы Елизаветы во главе Содружества, предоставляет многим тысячам пациентов лечение глазных болезней, которое способно изменить их жизнь к лучшему.
Эта и многие другие программы не могут не воодушевлять меня и мою семью, мы гордимся тем, что принимаем в них участие. Мне радостно видеть, что молодые люди через посредство технологий начинают играть в этих инициативах все более активную роль. Когда я встречаюсь с молодыми лидерами нынешнего столетия, я вспоминаю свое собственное данное на всю жизнь обязательство — это произошло в Южной Африке в 1947 году, когда мне был 21 год.
Поскольку на этой неделе мы отмечаем еще одну знаменательную дату, я вспоминаю о нашем общем удивительном путешествии и о том, сколько хорошего было достигнуто на этом пути. Для меня остается большим удовольствием и честью служить для вас главой Содружества и с гордостью и удовлетворением наблюдать, что эта сеть успешно развивается.
Я искренне желаю, чтобы Содружество продолжало обеспечивать стабильность и преемственность для будущих поколений и чтобы в один прекрасный день его Главой стал принц Уэльский, который продолжит выполнять важную работу, начатую моим отцом в 1949 году, бережно храня и укрепляя ассоциации и деятельность Содружества.
Я уверена, что мы обеспечим более безопасный, более процветающий и устойчивый мир для тех, кто следует за нами, мир, где высота духа Содружества способна оказывать целительное действие и дарить каждому надежду. Выражаю всегдашнюю уверенность в том, что предписания и полномочия на этом саммите лидеров стран Содружества найдут опору в коллективных решениях. С большим удовольствием объявляю эту встречу глав правительств Содружества открытой.
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