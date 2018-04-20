Ещё
Репортаж: как Собчак увела у Навки премию «Самые стильные в России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Репортаж: как Собчак увела у Навки премию «Самые стильные в России» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Премия «Самые стильные в России» в этом году превзошла все смелые ожидания. Sobesednik.ru побывал на мероприятии.
Знаменитости, которые должны по идее демонстрировать свой стиль, вновь отличились. Анна Седокова, например, заявилась на вечернее мероприятие в купальнике, укрывшись сверху занавеской — именно так со стороны смотрелся ее н­аряд.
— В таком и на улицу стыдно выйти! — усмехались наблюдающие. — А она пошла на светский раут!
Но Анна не видела в таком платье ничего постыдного. Организаторы посчитали так же. В результате экс-звезду «ВИА Гры» назвали самой стильной мамой. Артистка была в восторге.
«Я посвящаю свою победу всем мамам, на которых давит общество и стереотипы, — поделилась певица в своем блоге. — «Ты не должна», «Ты же мать», «Что подумают другие?» Быть нам мамами или нет решают на небесах, но быть личностью развивающейся принимаем решение мы. Мы идем учиться, на работу, ходим на тренинги, одновременно готовим, играем, причесываем и вдобавок удовлетворяем и радуем. И мы это все можем!»
Анфиса Чехова опоздала на церемонию почти на два часа. Увидев ее, даже светские львицы не могли поверить своим глазам: Анфиса похудела едва ли не вдвое.
— Что делать, когда твои коллеги перестали тебя узнавать? — удивлялась Анфиса.
Впрочем, плюс в похудении есть. Теперь Чехова может надевать все, что душе угодно. На сей раз Чехова отдала предпочтение эффектному платью, подчеркнувшему ее талию и зону декольте. Нижнее белье на Анфисе присутствующие пытались разглядеть, но тщетно. Лифчика на звездном теле не оказалось.
Сати Казанова приехала вместе с мужем-итальянцем Стефано Тиоццо. Перед тем как парочка ступила на красную ковровую дорожку, ее атаковали журналисты. Но Сати отвечать на вопросы не спешила. А увидев, что вокруг нее собрались местные алкоголики из ближайших домов, и вовсе растерялась, не понимая, как реагировать на происходящее. Увидев замешательство звезды, мужчины решили ее приободрить.
— Пропустите такую красотку на дорожку! — закричали ей они, находясь в изрядном подпитии.
— Спасибо, что вы так обо мне заботитесь! — поблагодарила их певица и отправилась в зрительный зал.
Ничего нового на церемонии не наблюдалось: тот же звездный состав, который, кажется, курсирует с одной тусовки на другую, попутно вручая себе награды. На сей раз момент настал для Ксении Собчак — ее признали самой стильной. Надо сказать, что награду она отняла у Татьяны Навки. Ксюша была в весьма приподнятом настроении, хотя ее синее платье в пол в этот вечер оценили немногие.
— Утешили за то, что не стала президентом! — шушукались с­обравшиеся.
ИД «Собеседник»: последние новости
США, Британия и Франция начали бомбежку правительственных сил в Сирии От "Суммы" до тюрьмы. История взлета и падения братьев Магомедовых Чечня и Дагестан попали в топ-5 регионов РФ с самой низкой смертностью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой22
РФ признала неспособность создавать спутники521
В России подорожают госуслуги142
Первый легальный бордель открывается в России317
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение637
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение