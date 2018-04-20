Репортаж: как Собчак увела у Навки премию «Самые стильные в России»

Премия «Самые стильные в России » в этом году превзошла все смелые ожидания. Sobesednik.ru побывал на мероприятии.

Знаменитости, которые должны по идее демонстрировать свой стиль, вновь отличились. Анна Седокова , например, заявилась на вечернее мероприятие в купальнике, укрывшись сверху занавеской — именно так со стороны смотрелся ее н­аряд.

— В таком и на улицу стыдно выйти! — усмехались наблюдающие. — А она пошла на светский раут!

Но Анна не видела в таком платье ничего постыдного. Организаторы посчитали так же. В результате экс-звезду «ВИА Гры» назвали самой стильной мамой. Артистка была в восторге.

«Я посвящаю свою победу всем мамам, на которых давит общество и стереотипы, — поделилась певица в своем блоге. — «Ты не должна», «Ты же мать», «Что подумают другие?» Быть нам мамами или нет решают на небесах, но быть личностью развивающейся принимаем решение мы. Мы идем учиться, на работу, ходим на тренинги, одновременно готовим, играем, причесываем и вдобавок удовлетворяем и радуем. И мы это все можем!»

Анфиса Чехова опоздала на церемонию почти на два часа. Увидев ее, даже светские львицы не могли поверить своим глазам: Анфиса похудела едва ли не вдвое.

— Что делать, когда твои коллеги перестали тебя узнавать? — удивлялась Анфиса.

Впрочем, плюс в похудении есть. Теперь Чехова может надевать все, что душе угодно. На сей раз Чехова отдала предпочтение эффектному платью, подчеркнувшему ее талию и зону декольте. Нижнее белье на Анфисе присутствующие пытались разглядеть, но тщетно. Лифчика на звездном теле не оказалось.

Сати Казанова приехала вместе с мужем-итальянцем Стефано Тиоццо . Перед тем как парочка ступила на красную ковровую дорожку, ее атаковали журналисты. Но Сати отвечать на вопросы не спешила. А увидев, что вокруг нее собрались местные алкоголики из ближайших домов, и вовсе растерялась, не понимая, как реагировать на происходящее. Увидев замешательство звезды, мужчины решили ее приободрить.

— Пропустите такую красотку на дорожку! — закричали ей они, находясь в изрядном подпитии.

— Спасибо, что вы так обо мне заботитесь! — поблагодарила их певица и отправилась в зрительный зал.

Ничего нового на церемонии не наблюдалось: тот же звездный состав, который, кажется, курсирует с одной тусовки на другую, попутно вручая себе награды. На сей раз момент настал для Ксении Собчак — ее признали самой стильной. Надо сказать, что награду она отняла у Татьяны Навки . Ксюша была в весьма приподнятом настроении, хотя ее синее платье в пол в этот вечер оценили немногие.

— Утешили за то, что не стала президентом! — шушукались с­обравшиеся.