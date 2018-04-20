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В Ростове и Новочеркасске закрыли девять торговых центров после трагедии в Кемерово
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В Ростове и Новочеркасске закрыли девять торговых центров после трагедии в Кемерово 

Ростовские Вести 1 час назад
Эксплуатация девяти торговых центров в Ростове-на-Дону и Новочеркасске временно закрыли по решению суда. На территории Ростовской области выявлены нарушения требований пожарной безопасности на 29 объектах. Об этом рассказал замгубенатора Игорь Гуськов на заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО. На ряде из них по решению суда приостановлена деятельность до устранения нарушений, по некоторым — применена обеспечительная мера «временный запрет деятельности», по пяти объектам Ростова-на-Дону материалы направлены в суд для приостановки деятельности, отметил Гуськов.
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