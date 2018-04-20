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Власти США считают, что достигли нужно результата от санкции против РФ
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Власти США считают, что достигли нужно результата от санкции против РФ 

BFM.RU 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Последние антироссийские санкции достигли желаемого Вашингтоном эффекта. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox news.
«Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты». «Мы не боимся применять их. Мы применим эти инструменты, но мы не намерены оглашать на весь мир наш непосредственный ход мыслей на этот счет», — сказал Мнучин. «Санкции, которые мы ввели в отношении олигархов и российских политиков, имели необходимый эффект», — добавил министр. По его словам, американская стратегия в этой сфере будет постоянно корректироваться, в том числе в зависимости от конфиденциальных факторов.
«Как говорил президент, мы готовы быть очень жесткими по отношению к России, мы уже это делали», — сказал Мнучин. Глава Минфина США согласился с оценкой относительно того, что «данные санкции в отношении России были более действенными, чем какие-либо до них». «Применяем ли мы военные рычаги или экономические, мы будем постоянно корректировать стратегию в зависимости от вещей, которые, возможно, происходят закулисно и о которых мы не хотим объявлять», — сообщил министр.
США 6 апреля ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний, распространив их на 38 физических и юридических лиц, в том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей.
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