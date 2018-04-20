Хабаровчанам помогут восстановить пробелы в истории семьи

Помощь в поиске информации о родном человеке готовы предложить добровольцы-поисковики. Как сообщает ИА « Хабаровский край сегодня», в городе стартовала акция «Судьба солдата», в рамках которой любой желающий, может узнать о подвигах или месте захоронения родственника, участвовавшего или погибшего во времена Великой Отечественной войны.

— Эта акция также является хорошим подспорьем «Бессмертному полку», ведь у обратившихся появится возможность пополнить семейный архив копиями документов, найти фотографию родственника и иные материалы, — сказала корреспонденту информационного агентства куратор акции «Судьба солдата» Наталья Симоненко

Вообще такие поиски велись и раньше, но в этом году было решено выйти на другой уровень и присоединится к общероссийскому общественному движению по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Как отмечает куратор проекта, акция имеет много граней, в том числе воспитательную, пробуждающую социальную активность. Особенно среди молодежи.

— Поиском занимаются также и школьники, для начала они ищут доступную информацию, которая лежит на поверхности — через Интернет. Если же это не дало результатов, то тогда мы уже обращаемся в дальневосточные архивы и архивы Министерства обороны , — дополнила Наталья Симоненко.

Интересно, что в рамках акции можно найти не только информацию о родственнике и его боевых наградах. Есть возможность также установить место его захоронения.

— При этом география проекта широкая. Так, к нам обратилась жительница Брянской области с просьбой найти могилу ее родственника. Оказалось, что захоронение это находится на городском центральном кладбище, — припомнила куратор.

Обратиться за помощью можно по нескольким адресам. Причем, чем предоставленной информации о родственнике будет больше, тем быстрее и результативнее завершатся поиски.