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Хабаровчанам помогут восстановить пробелы в истории семьи
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Хабаровчанам помогут восстановить пробелы в истории семьи 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Помощь в поиске информации о родном человеке готовы предложить добровольцы-поисковики. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в городе стартовала акция «Судьба солдата», в рамках которой любой желающий, может узнать о подвигах или месте захоронения родственника, участвовавшего или погибшего во времена Великой Отечественной войны.
— Эта акция также является хорошим подспорьем «Бессмертному полку», ведь у обратившихся появится возможность пополнить семейный архив копиями документов, найти фотографию родственника и иные материалы, — сказала корреспонденту информационного агентства куратор акции «Судьба солдата» Наталья Симоненко.
Вообще такие поиски велись и раньше, но в этом году было решено выйти на другой уровень и присоединится к общероссийскому общественному движению по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Как отмечает куратор проекта, акция имеет много граней, в том числе воспитательную, пробуждающую социальную активность. Особенно среди молодежи.
— Поиском занимаются также и школьники, для начала они ищут доступную информацию, которая лежит на поверхности — через Интернет. Если же это не дало результатов, то тогда мы уже обращаемся в дальневосточные архивы и архивы Министерства обороны, — дополнила Наталья Симоненко.
Интересно, что в рамках акции можно найти не только информацию о родственнике и его боевых наградах. Есть возможность также установить место его захоронения.
— При этом география проекта широкая. Так, к нам обратилась жительница Брянской области с просьбой найти могилу ее родственника. Оказалось, что захоронение это находится на городском центральном кладбище, — припомнила куратор.
Обратиться за помощью можно по нескольким адресам. Причем, чем предоставленной информации о родственнике будет больше, тем быстрее и результативнее завершатся поиски.
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