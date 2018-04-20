На Камчатке обнаружили новорожденного Жруна-тюленя

Сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили трехнедельного упитанного тюленя и нарекли его Жруном.

На Камчатке нашли Жруна — такое забавное прозвище получил самый упитанный детеныш тюленя.

Очаровательного белька сняли на видео сотрудники Кроноцкого заповедника. Они пересчитывали ластоногих новорожденных, среди которых один выделялся упитанной комплекцией. В шутку его назвали Жруном.

По словам специалистов, детенышу около трех недель. Малыш для своей комплекции вполне здоров и подвижен.

В заповеднике отметили, бельков такой весомой комплекции они раньше не встречали.