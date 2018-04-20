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На Камчатке обнаружили новорожденного Жруна-тюленя
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На Камчатке обнаружили новорожденного Жруна-тюленя 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили трехнедельного упитанного тюленя и нарекли его Жруном.
На Камчатке нашли Жруна — такое забавное прозвище получил самый упитанный детеныш тюленя.
Очаровательного белька сняли на видео сотрудники Кроноцкого заповедника. Они пересчитывали ластоногих новорожденных, среди которых один выделялся упитанной комплекцией. В шутку его назвали Жруном.
По словам специалистов, детенышу около трех недель. Малыш для своей комплекции вполне здоров и подвижен.
В заповеднике отметили, бельков такой весомой комплекции они раньше не встречали.
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