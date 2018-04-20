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В Приморье на благоустройство городов и сел выделили более более 450 млн рублей
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В Приморье на благоустройство городов и сел выделили более более 450 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Более 450 млн рублей выделили 45 муниципалитетам Приморского края на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пятницу в пресс-службе краевой администрации.
"Субсидии на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» перечислены в города и районы Приморского края. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Андрей Тарасенко. Субсидии из федерального и краевого бюджетов на благоустройство территорий в рамках проекта получат 45 муниципальных образований Приморья", — говорится в сообщении.
Из общей суммы почти 400 млн рублей выделено из федерального бюджета и еще 54 млн рублей — из регионального. По информации департамента по жилищно-коммунальному хозяйству, сейчас муниципалитеты уже начинают проводить конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций. По словам директора департамента Елены Пархоменко, с 2018 по 2022 годы в крае по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят около 500 дворов и более 130 общественных территорий.
В день выборов президента РФ 18 марта на территории 14 муниципальных образований Приморья состоялось голосование за выбор общественных территорий, которые благоустроят в первую очередь в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды».
Лидер по количеству проголосовавших — Владивосток, где территории для благоустройства выбрали почти 33 тыс. жителей. Лидером голосования стала пешеходная тропа «Берег здоровья» — за нее отдали свои голоса более 15 тыс. человек.
В Находке, где проголосовало почти 25 тыс. человек, благоустроят скверы на улице Ленинской, Свердлова, Спортивной, а также сквер 100-летия образования пограничных войск России в районе улицы Лермонтова. В Партизанске за комфортную среду проголосовали более 8 тыс. человек, выбрав городской парк на улице Ленинской, 26.
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