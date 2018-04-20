Иран пригрозил США неприятностями за срыв ядерной сделки

В январе текущего года американская сторона сообщила, что рассматривает возможность выхода из сделки.

Он добавил, что, если это произойдет, Иран будет действовать, исходя исключительно из собственных интересов.

«Меры, которые примет Исламская Республика, и реакция международного сообщества, несомненно, будут крайне неприятными для американцев», — отметил министр по прибытии в Нью-Йорк , где он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН