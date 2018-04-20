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Иран пригрозил США неприятностями за срыв ядерной сделки
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Иран пригрозил США неприятностями за срыв ядерной сделки 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В январе текущего года американская сторона сообщила, что рассматривает возможность выхода из сделки.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, что выход из соглашения по иранской ядерной программе грозит США неприятными последствиями по стороны Тегерана, сообщает агентство IRNA.
Он добавил, что, если это произойдет, Иран будет действовать, исходя исключительно из собственных интересов.
«Меры, которые примет Исламская Республика, и реакция международного сообщества, несомненно, будут крайне неприятными для американцев», — отметил министр по прибытии в Нью-Йорк, где он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.
Соглашение по иранской ядерной программе (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) было заключено в 2015 году. Оно было подписано шестью странами: США, Россией, Китаем, Ираном, Францией, Германией и Великобританией.
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