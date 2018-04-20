В США представят проект о декриминализации марихуаны на федеральном уровне

"Лично я считаю, что легализация — это весьма неплохо. Лучше всего предоставить каждому штату решать самому", — сказал сенатор в интервью каналу. Сенатор отметил, что «видит, как жизни многих людей разрушаются из-за криминализации» марихуаны, но отказался назвать свою инициативу легализацией.

Как отмечает канал, законодательная инициатива, которую офис Шумера намерен представить на следующей неделе, предполагает введение шести пунктов. В частности, сенатор предлагает исключить марихуану из списка веществ, распространение которых регулируется федеральным законом, и позволить каждому штату самостоятельно решать этот вопрос. Кроме того, инициатива подразумевает выделение денежных средств на исследование действия марихуаны и регулирование на федеральном уровне «рекламы марихуаны таким же образом, что рекламы табака и алкоголя».

В феврале данные опроса телекомпании Fox News показали, что легализацию марихуаны в США поддерживают 59% избирателей, это рекордно высокое значение с 2013 года, против выступают 32% совершеннолетних американцев.