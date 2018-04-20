Ещё
7-8 человек в день пропадает в Иркутской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

7-8 человек в день пропадает в Иркутской области 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В регионе пропадает порядка 7-8 человек в день, сообщила корреспонденту «АиФ Иркутск» Елена Кузнецова, начальник Бюро регистрации несчастных случаев, подполковник полиции.
Более 90% из них находятся живыми, около 5-6% без вести пропавших находятся чуть позже уже в неживом состоянии и 2-3% людей тех, которых, к сожалению, не могут найти никогда. Сегодня в Иркутской области ситуация с без вести пропавшими не так критична, как раньше, и ежегодно идет снижение числа заявленных людей.
С наступлением сезона собирательства число потерявшихся увеличивается. Люди теряются в лесу, где найти их очень сложно. Сначала идут за черемшой, папоротником, потом за ягодами, осенью за грибами, за шишкой.
«В мае наступит время сбора черемши, и мы опять начнем терять людей. За сезон ее сбора могут потеряться человек 5, из них 4-ро найдутся живыми. 5 человек это много для такого короткого периода черемши (2-3 недели), учитывая сколько туда людей пошло» — рассказывает Елена Кузнецова.
Это важно знать
Если у вас потерялся родственник, то заявление о пропаже можно подать в любом отделении полиции, при этом ни каких трех дней ждать не надо. Заявление о пропаже подается тогда, когда родственник считает нужным его подавать. Здесь все зависит от ситуации в семье.
Для кого-то час это трагедия, для кого-то неделя норма. Если у вас пропал ребенок, незамедлительно обращайтесь в полицию, чем вы быстрее, тем лучше. Тоже самое касается заблудившихся в лесу — тут каждый час играет против — не пытайтесь искать сами, сразу обращайтесь к специалистам.
За черемшой обычно идут бабушки и дедушки, которые в силу возраста имеют проблемы со здоровьем, поэтому им нужно всегда брать с собой в лес свои таблетки, для нормализации давления, например. И вообще всем нужно брать с собой сотовый телефон, спички или зажигалку. Конечно, обязательно сообщите родственникам, куда вы пошли. Старайтесь надевать яркую одежду, это облегчит поиски. Человека в камуфляжном костюме в лесу найти очень сложно.
Если вы заблудились в лесу и у вас есть с собой телефон, звоните в полицию и ждите на одном месте.
АиФ Иркутск: последние новости
В иркутской колонии заключенный задушил сокамерника полотенцем Жители Иркутского района скидываются на ремонт дорог В Усольском районе мужчина утонул при переходе реки по тонкому льду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой26
РФ признала неспособность создавать спутники541
В России подорожают госуслуги169
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США31
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение638
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение