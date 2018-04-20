Вьетнамская международная неделя моды-2018 открылась в Хошимине 

Хошимин, 20 апреля /Синьхуа/ — В четверг в городе Хошимин открылась Вьетнамская международная неделя моды-2018, которая продлится 4 дня.
Хошимин, 20 апреля /Синьхуа/ — В четверг в городе Хошимин открылась Вьетнамская международная неделя моды-2018, которая продлится 4 дня.
Хошимин, 20 апреля /Синьхуа/ — В четверг в городе Хошимин открылась Вьетнамская международная неделя моды-2018, которая продлится 4 дня.
Хошимин, 20 апреля /Синьхуа/ — В четверг в городе Хошимин открылась Вьетнамская международная неделя моды-2018, которая продлится 4 дня.
Хошимин, 20 апреля /Синьхуа/ — В четверг в городе Хошимин открылась Вьетнамская международная неделя моды-2018, которая продлится 4 дня.
Хошимин, 20 апреля /Синьхуа/ — В четверг в городе Хошимин открылась Вьетнамская международная неделя моды-2018, которая продлится 4 дня.