Полежаев заявил, что мог достроить омское метро до 2016 года

Накануне, 19 апреля, экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев посетил творческую встречу в библиотечном центре «Культура Омска». Там гости мероприятия спросили бывшего главу региона, о каких нереализованных проектах он жалеет. Оказалось, что аэропорт и метро.

Полежаев уверен, останься он у власти ещё на один срок, сейчас в Омске работало бы четыре станции метро. Достроить станции метрополитена бывший глава региона, по его подсчётам, мог до 2016 года. При этом Полежаев отметил, что возможность такая у него была.

«Если бы в 2012 году я подошел к президенту и сказал «Владимир Владимирович, надо, чтобы я закончил», он бы при мне подписал постановление о продлении моих полномочий. Я уверен. Но нельзя было этого делать!», — цитирует Леонида Полежаева «Новый Омск».

Решение об отставке Полежаев объяснил тем, что пожилым людям нельзя оставаться у власти