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Полежаев заявил, что мог достроить омское метро до 2016 года
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Полежаев заявил, что мог достроить омское метро до 2016 года 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 19 апреля, экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев посетил творческую встречу в библиотечном центре «Культура Омска». Там гости мероприятия спросили бывшего главу региона, о каких нереализованных проектах он жалеет. Оказалось, что аэропорт и метро.
Полежаев уверен, останься он у власти ещё на один срок, сейчас в Омске работало бы четыре станции метро. Достроить станции метрополитена бывший глава региона, по его подсчётам, мог до 2016 года. При этом Полежаев отметил, что возможность такая у него была.
«Если бы в 2012 году я подошел к президенту и сказал «Владимир Владимирович, надо, чтобы я закончил», он бы при мне подписал постановление о продлении моих полномочий. Я уверен. Но нельзя было этого делать!», — цитирует Леонида Полежаева «Новый Омск».
Решение об отставке Полежаев объяснил тем, что пожилым людям нельзя оставаться у власти
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