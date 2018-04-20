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Оленей стало вдвое больше. Красноярскстат рассказал об итогах исследования
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Оленей стало вдвое больше. Красноярскстат рассказал об итогах исследования 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Красноярскстате обнародовали итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Согласно полученным данным, за 10 лет поголовье северных оленей в Красноярском крае увеличилось более чем в 2 раза.
Так, если на 1 июля 2006 года в хозяйствах региона насчитывалось 69 тысяч голов северных оленей, то на ту же дату 2016-го — 146,7 тысячи.
Как показала перепись, больше всего оленей содержатся в сельскохозяйственных организациях — 110,4 тыс. голов. В том числе в фермерских хозяйствах — 35,4 тыс., в хозяйствах населения — 0,9 тыс.
На конец 2017 года в хозяйствах всех категорий края насчитывалось 127 тысяч оленей, в том числе сельскохозяйственных организациях — 78,6 тыс., в хозяйствах населения — 13 тысяч, в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — 35,5 тысячи голов.
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