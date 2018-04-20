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ZTE выразила готовность отстаивать свои права в ответ на санкции минторговли США
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ZTE выразила готовность отстаивать свои права в ответ на санкции минторговли США 

ТАСС 34 минуты назад
ПЕКИН, 20 апреля. /ТАСС/. Китайская компания ZTE в пятницу выразила готовность дать внятный ответ на действия министерства торговли США, ущемляющие ее законные права. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте корпорации.
"Мы собираемся решать эту проблему путем переговоров и не намерены отказываться от дальнейших усилий, — подчеркивается в документе. — ZTE предпримет все возможные меры в соответствии с юридическими нормами для защиты своих законных прав".
Министерство торговли США лишило в понедельник ZTE привилегий при поставках своей продукции в страну и вывозе оборудования за рубеж из-за «многократных ложных заявлений» — корпорации запрещено участвовать в любого рода экспортной деятельности, связанной с Соединенными Штатами. Другим физическим и юридическим лицам запрещено оказывать ей ту или иную помощь в этом. Иными словами, американским компаниям воспрещается в том числе и продавать оборудование ZTE. По разным оценкам, компания закупает на американском рынке от 25 до 30% компонентов, используемых в своей продукции, включая сетевое оборудование и смартфоны.
ZTE — один из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационного оборудования и производителей смартфонов. В прошлом году компания представила в Барселоне первый в мире смартфон с технологией 5G.
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