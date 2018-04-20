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США продадут Мексике боевые вертолеты и ракеты
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США продадут Мексике боевые вертолеты и ракеты 

Российская Газета 22 минуты назад
Министерство обороны США направило в Конгресс уведомление о намерении продать Мексике вертолеты, ракеты и торпеды на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.
Власти Мексики ранее запросили вертолеты MH-60R, ракеты AGM-114 и APKWS II, торпеды MK-54, а также радары, системы связи, необходимые запчасти и другое оборудование. По информации Пентагона, госдеп не возражает против поставок Мехико такого рода вооружений.
Минобороны США обязано уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У конгрессменов есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, однако это происходит крайне редко.
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