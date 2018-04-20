Ещё
США намерены продать Мексике боевые вертолеты и ракеты на $1,2 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США намерены продать Мексике боевые вертолеты и ракеты на $1,2 млрд 

ТАСС 14 минут назад
ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Пентагон направил в Конгресс США уведомление о намерении продать Мексике многоцелевые палубные вертолеты, авиационные ракеты и торпеды на общую сумму $1,2 млрд
Как подчеркивается в заявлении, распространенном в четверг управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Мехико такого рода вооружений.
Правительство Мексики запросило восемь вертолетов MH-60R, четыре дополнительных двигателя к ним, 19 ракет AGM-114 класса «воздух — поверхность», 38 ракет с лазерным наведением APKWS II, 30 малогабаритных противолодочных торпед MK-54, а также радары, системы связи и подвесные прицельно-навигационные системы, необходимые запасные части и оборудование, логистическую поддержку.
"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность стратегического партнера в регионе, — отмечается в заявлении. — Это позволит значительно улучшить возможности ВМС Мексики". По словам Пентагона, продажа этих систем вооружений «не приведет к изменению военного баланса в регионе».
Закон обязывает минобороны США уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.
ТАСС: последние новости
РФ и КНР планируют в течение трех месяцев согласовать обоснование МТК в Приморье СМИ: протестующие в Афинах попытались снести памятник президенту США Трумэну Власти Владивостока просят Минобороны очистить от нефтепродуктов берег Амурского залива
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники402
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой9
Первый легальный бордель открывается в России306
США назвали условия для улучшения отношений с РФ44
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение610
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение