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Популярный символ Нью-Йорка перенесут
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Популярный символ Нью-Йорка перенесут 

News.ru 2 часа назад
Власти Нью-Йорка хотят переместить один из самых популярных символов Нью-Йорка и Уолл-Стрит, бронзовую статую «Атакующего быка» (Charging Bull). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении мэра Билла де Блазио.
Помимо этого, в его заявление говорится, что новая статуя «Бесстрашной девочки» (Fearless Girl) сменит со временем свою дислокацию
В настоящее время обе бронзовые статуи, пользующиеся беспрецедентным успехому турисов, находятся друг напротив друга рядом с парком Боулинг-Грин.
Статуя «Атакующий бык» итальянского скульптора Артуро ди Модика находится здесь с 1989 году и символизирует оптимизм рассчитывающих на рост рынка финансистов и инвесторов.
«Бесстрашная девочка» появилась недавно и была установлена без разрешения властей 7 марта 2017 года. Это дата была выбрана не случайно, установка состоялась накануне Всемирного женского дня. Статуя изображает маленькую отважную девочку, которая стоит перед атакующим быком.
Скульптура создана американским скульптором уругвайского происхождения Кристен Висбаль и символизирует, что у женщин способности не хуже мужских, а также напоминает об их праве занимать руководящие посты в крупных корпорациях.
Мэр города после установки пообещал как минимум на 12 месяцев оставить на этом месте «Бесстрашную девочку», которая понравилась его жителям.
Вчера глава Нью-Йорка заявил, что статую переместят ближе к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи до конца 2018 года. Это недалеко от нынешнего места.
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