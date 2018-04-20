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Старинное торговое подворье «Шаньшэнь хуэйгуань» в поселке Шэдянь
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Старинное торговое подворье «Шаньшэнь хуэйгуань» в поселке Шэдянь 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Чжэнчжоу, 19 апреля /Синьхуа/ — Поселок Шэдянь уезда Шэци провинции Хэнань /Центральный Китай/ — это известный торговый городок времен династий Мин /1368-1644/ и Цин /1644-1912/, являвшийся важным перевалочным пунктом на Великом чайном пути.
Торговое подворье «Шаньшэнь хуэйгуань» /"Подворье купцов из провинций Шаньси и Шэньси"/ — архитектурный комплекс цинской эпохи, построенный в стиле китайского дворцового зодчества.
Чжэнчжоу, 19 апреля /Синьхуа/ — Поселок Шэдянь уезда Шэци провинции Хэнань /Центральный Китай/ — это известный торговый городок времен династий Мин /1368-1644/ и Цин /1644-1912/, являвшийся важным перевалочным пунктом на Великом чайном пути.
Торговое подворье «Шаньшэнь хуэйгуань» /"Подворье купцов из провинций Шаньси и Шэньси"/ — архитектурный комплекс цинской эпохи, построенный в стиле китайского дворцового зодчества.
Чжэнчжоу, 19 апреля /Синьхуа/ — Поселок Шэдянь уезда Шэци провинции Хэнань /Центральный Китай/ — это известный торговый городок времен династий Мин /1368-1644/ и Цин /1644-1912/, являвшийся важным перевалочным пунктом на Великом чайном пути.
Торговое подворье «Шаньшэнь хуэйгуань» /"Подворье купцов из провинций Шаньси и Шэньси"/ — архитектурный комплекс цинской эпохи, построенный в стиле китайского дворцового зодчества.
Чжэнчжоу, 19 апреля /Синьхуа/ — Поселок Шэдянь уезда Шэци провинции Хэнань /Центральный Китай/ — это известный торговый городок времен династий Мин /1368-1644/ и Цин /1644-1912/, являвшийся важным перевалочным пунктом на Великом чайном пути.
Торговое подворье «Шаньшэнь хуэйгуань» /"Подворье купцов из провинций Шаньси и Шэньси"/ — архитектурный комплекс цинской эпохи, построенный в стиле китайского дворцового зодчества.
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