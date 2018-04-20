Опубликован график отключения холодной воды в Красноярске

В этом году в Красноярске холодную воду будут отключать на двое суток. Об этом сообщила городская жилищно-коммунальная служба.

«Водозаборы будут останавливаться на профилактику не на сутки, как прежде, а на двое, что позволит выполнить объем ремонтных работ практически в два раза больше, чем в 2017 году», — говорят в пресс-службе «КрасКома».

За последние пять лет впервые будут отремонтированы системы водоснабжения, разположенные на проехзжей части. Из-за этого будет ограничено движение на перекрестке улиц Мичурина — Грунтовая, а также в районе домов: Мичурина, 43; Пионерской Правды, 1; Вавилова, 21 и 94; Шевченко, 64; Красной Армии, 9/11 и Горького, 14.

График отключения воды:

№ п/п Водозаборные сооружения

Административные районы,

где будет отключение

холодной воды

Дата и время*

Остановка

Запуск

«Татышев»

Советский район

(с мкр-н Солнечный)

25 мая 23:00 27 мая 23:00 «Нижне –Атамановский»

Ленинский, Кировский районы

15 июня

23:00 17 июня

23:00 «Остров Отдыха»

Свердловский, Кировский районы

29 июня

23:00 1 июля

23:00 «Посадный»

Центральный, Железнодорожный (до КЖД по ул. Калинина) районы

13 июля

23:00 15 июля

23:00 «Казачий», «Гремячий Лог»

Октябрьский, Железнодорожный (от КЖД до ул. Калинина) районы

3 августа

23:00 5 августа

23:00