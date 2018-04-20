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Опубликован график отключения холодной воды в Красноярске
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Опубликован график отключения холодной воды в Красноярске 

АиФ Красноярск 41 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
В этом году в Красноярске холодную воду будут отключать на двое суток. Об этом сообщила городская жилищно-коммунальная служба.
«Водозаборы будут останавливаться на профилактику не на сутки, как прежде, а на двое, что позволит выполнить объем ремонтных работ практически в два раза больше, чем в 2017 году», — говорят в пресс-службе «КрасКома».
За последние пять лет впервые будут отремонтированы системы водоснабжения, разположенные на проехзжей части. Из-за этого будет ограничено движение на перекрестке улиц Мичурина — Грунтовая, а также в районе домов: Мичурина, 43; Пионерской Правды, 1; Вавилова, 21 и 94; Шевченко, 64; Красной Армии, 9/11 и Горького, 14.
График отключения воды:
№ п/п  Водозаборные сооружения
Административные районы,
где будет отключение
холодной воды
Дата и время*
Остановка
Запуск
«Татышев»
Советский район
(с мкр-н Солнечный)
25 мая  23:00  27 мая  23:00  «Нижне –Атамановский»
Ленинский, Кировский районы
15 июня
23:00  17 июня
23:00  «Остров Отдыха»
Свердловский, Кировский районы
29 июня
23:00  1 июля
23:00  «Посадный»
Центральный, Железнодорожный (до КЖД по ул. Калинина) районы
13 июля
23:00  15 июля
23:00  «Казачий», «Гремячий Лог»
Октябрьский, Железнодорожный (от КЖД до ул. Калинина) районы
3 августа
23:00  5 августа
23:00
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