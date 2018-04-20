Эфиопский парламент утвердил список нового кабинета министров

Аддис-Абеба , 20 апреля / Синьхуа / — Совет народных представителей — нижняя палата Федерального собрания /парламента/ Эфиопии — в четверг утвердил список нового правительства, представленный премьер-министром страны Аби Ахмедом.

В состав кабинета министров Эфиопии входят 29 министров. В результате реорганизации правительства 13 членов кабмина сохранили свои портфели, шесть были переведены на другие должности, а на остальные десять постов были назначены новые люди.

По словам главы правительства, нынешняя реорганизация проведена в качестве ответа на недовольство народа невыполнением правительственными учреждениями служебных обязанностей и отсутствием у них чувства ответственности. Он подчеркнул, что главные задачи нового кабинета министров заключаются в борьбе с коррупцией, усилении чувства ответственности правительственных органов и повышении эффективности их работы.

Напомним, что в последние годы в Эфиопии сложилась нестабильная ситуация, в штатах Оромия и Амхара часто происходят демонстрации, которые приводят к насилию. На этом фоне тогдашний премьер-министр страны Хайлемариам Десалень 15 февраля подал в отставку, а 2 апреля эфиопский парламент официально принял решение о назначении А. Ахмеда на пост главы правительства. —0—