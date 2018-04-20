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Утренняя электричка Клин-Москва будет останавливаться в пункте «Березки-Дачные» с 28 апреля
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Утренняя электричка Клин-Москва будет останавливаться в пункте «Березки-Дачные» с 28 апреля 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Дополнительная остановка на платформе «Березки-Дачные» будет назначена утренней электричке Клин-Москва с 28 апреля, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«Пригородный поезд №6513 Клин-Москва будет останавливаться на платформе «Березки-Дачные» с 28 апреля. Дополнительная остановка назначена для удобства пассажиров, добирающихся к своим дачным участкам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что назначение остановки приведет к незначительному изменению расписания движения электропоезда. С 29 апреля поезд будет отправляться из Клина в 7:32 (сейчас — 7:34), затем делать остановку в «Стриглово» в 7:39, в пункте «Покровка» в 7:46, «Подсолнечная» в 7:54, «Березки-Дачные» в 8:01, «Поварово» в 8:05, далее — действующим расписанием.
Подробно с изменениями в расписании можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».
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