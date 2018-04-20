Венесуэла попросила Евросоюз разблокировать ее активы 

Российская Газета: последние новости

Трамп узнал о своем намерении ввести санкции против РФ из телевизора

МИД Ирана: США вредят мирному процессу в Сирии и способствуют террористам

"Газпром" нарастил экспорт газа с начала года на 6,3 процента