Венесуэла попросила Евросоюз разблокировать ее активы 

Власти Венесуэлы обратилась к руководству Европейского союза с просьбой разблокировать активы южноамериканской страны. Об этом заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса.
"Венесуэла просит осуществить справедливые действия, чтобы европейские финансовые институты разблокировали средства и транзакции венесуэльского государства", — приводит РИА Новости заявление главы МИД.
Просьба к Евросоюзу, по словам Арреасы, основана на надежде на независимость сообщества перед «принудительными, односторонними и незаконными мерами», предпринятыми администрацией США против Венесуэлы.
ЕС в январе ввел санкции против семи высокопоставленных представителей Венесуэлы. В «черный список», в частности, попали главы МИД, национальной разведки, ЦИК и Верховного суда.