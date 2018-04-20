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Венесуэла попросила ЕС разблокировать ее активы
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Венесуэла попросила ЕС разблокировать ее активы 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 20 апр — РИА Новости. Венесуэла обратилась к Европейскому союзу с просьбой разблокировать ее активы, сообщил глава МИД этой южноамериканской страны Хорхе Арреаса.
"Венесуэла просит осуществить справедливые действия, чтобы европейские финансовые институты разблокировали средства и транзакции венесуэльского государства", — приводит канал Globovision заявление Арреасы.
По словам министра, просьба к ЕС основана на надежде на независимость сообщества перед «принудительными, односторонними и незаконными мерами, предпринятыми администрацией (президента США) Дональда Трампа против экономики и народа Венесуэлы».
Ранее Евросоюз заявил, что будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране.
Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.
ЕС в январе ввел санкции против семи высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и Верховного суда.
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