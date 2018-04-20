Ещё
Адвокат: запрет арестов без санкции прокурора снизит перенаселенность СИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат: запрет арестов без санкции прокурора снизит перенаселенность СИЗО 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Запрет арестов без санкции прокурора сократит их число и поможет решить проблему перенаселенности следственных изоляторов, но повысит нагрузку на прокуратуру, считает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.
Ранее сенатор Клишас сообщил, что профильный комитет Совета Федерации разработал законопроект, предусматривающий необходимость дачи прокурорами согласия для заключения под стражу.
"С одной стороны, такие нововведения приведут к тому, что количество лиц, находящихся под стражей, значительно снизится. Это благоприятно для всей сферы правосудия, так как сейчас есть большая проблема с перенаселенностью СИЗО. Из-за этого адвокаты часто не могут попасть к своим подзащитным, а сами заключенные содержатся в плохих условиях", — сказал Старинский РИА Новости.
С другой стороны, считает юрист, дача прокурором согласия на каждое заключение под стражу станет большой нагрузкой на прокуратуру, и в этом свете нововведения должны дорабатываться.
"Например, можно определить категории дел, по которым прокурор будет давать свое согласие на заключение под стражу. В первую очередь речь о делах по экономическим преступлениям, так как, несмотря на все усилия властей, заключение под стражу предпринимателей — распространенное явление", — считает Старинский.
РИА Новости: последние новости
Турция стала посредником между Россией и США по Сирии, заявили в Анкаре Российские высокие технологии будут продвигать в Юго-Восточной Азии В Пентагоне не знают о передаче России неразорвавшихся американских ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники403
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой9
Первый легальный бордель открывается в России306
США назвали условия для улучшения отношений с РФ44
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение610
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение