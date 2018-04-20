Адвокат: запрет арестов без санкции прокурора снизит перенаселенность СИЗО

Ранее сенатор Клишас сообщил, что профильный комитет Совета Федерации разработал законопроект, предусматривающий необходимость дачи прокурорами согласия для заключения под стражу.

"С одной стороны, такие нововведения приведут к тому, что количество лиц, находящихся под стражей, значительно снизится. Это благоприятно для всей сферы правосудия, так как сейчас есть большая проблема с перенаселенностью СИЗО . Из-за этого адвокаты часто не могут попасть к своим подзащитным, а сами заключенные содержатся в плохих условиях", — сказал Старинский РИА Новости.

С другой стороны, считает юрист, дача прокурором согласия на каждое заключение под стражу станет большой нагрузкой на прокуратуру, и в этом свете нововведения должны дорабатываться.

"Например, можно определить категории дел, по которым прокурор будет давать свое согласие на заключение под стражу. В первую очередь речь о делах по экономическим преступлениям, так как, несмотря на все усилия властей, заключение под стражу предпринимателей — распространенное явление", — считает Старинский.