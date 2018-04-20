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Цапля и одинокое дерево на озере Цишуху
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Цапля и одинокое дерево на озере Цишуху 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Хуаншань /пров. Аньхой/, 19 апреля /Синьхуа/ — На фото — малая белая цапля, одинокое дерево и их отражения в озере Цишуху в городском округе Хуаншань провинции Аньхой/Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ши Гуандэ
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